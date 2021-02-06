Пропавшая в Копейске 11-летняя школьница найдена

Девочка находится в полиции вместе с родителями

Пропавшая накануне днем в Копейске 11‑летняя девочка найдена. Об этом корреспонденту Первого областного информационного агентства сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Девочка нашлась, она находится в Отделе МВД России по городу Копейску, ее жизни и здоровью ничто не угрожает, сотрудники полиции выясняют, совершались ли в ее отношении противоправные действия»,— сообщили в ведомстве.

В социальных сетях также написали, что юная копейчанка была найдена недалеко от дома.

«Спустя сутки поисков Вику нашли возле налоговой! Жива, здорова! Спасибо всем, кто принимал участие в поисках! Девочку доставили в отдел полиции. Очень радует, что в нашем городе живут такие отзывчивые люди с добрым сердцем. Спасибо»,— написали в группе в «Копейск в Теме» в социальной сети «ВКонтакте».

Родители также находятся в отделе полиции вместе с Викой.

Напомним, 11-летняя школьница ушла из дома в пятницу, 5 февраля, около 16:00. Поисками занялись волонтеры, сотрудники полиции и неравнодушные жители города. Девочку искали всю ночь и все утро.