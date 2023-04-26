«Сегодня отдельные СМИ написали, что ребенка похитили из детского дома. Это не так. В казенном учреждении девочка никогда не жила. Она жила с тетей. Тетя оформила опеку над девочкой. Но свои обязанности должным образом не исполняла. Ее лишили права на опеку еще в 2021 году. Тогда же девочка должна была переехать в детский дом. Когда наши сотрудники пришли за ребенком, у тети его уже не было», — рассказала ИА «Первое областное» председатель комитета социальной политики администрации города Челябинска Лариса Мошкова.
По словам чиновницы, сотрудники соцзащиты сразу же, в августе 2021 года, сообщили в полицию о пропаже ребенка. Однако девочку не нашли до сих пор. На днях сотрудники соцзащиты подали новое заявление о пропаже девочки, уже в прокуратуру. После этого было возбуждено уголовное дело.
«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыска малолетней. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры Металлургического района», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По данным источника ИА «Первое областное» в правоохранительных органах, пропавшая девочка — из цыганской семьи.
Между тем уже задержана женщина, которую подозревают в похищении крохи. Саму девочку, вероятно, уже переправили в другой регион.