В Челябинске 5‑летняя девочка пропала из квартиры тети‑опекуна

Ребенка ищут уже два года

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту похищения пятилетней девочки, которая осталась без попечения близких. Найти ребенка требуют органы социальной защиты, которые еще два года назад заявили в полицию о пропаже ребенка, однако девочку до сих пор не нашли.

«Сегодня отдельные СМИ написали, что ребенка похитили из детского дома. Это не так. В казенном учреждении девочка никогда не жила. Она жила с тетей. Тетя оформила опеку над девочкой. Но свои обязанности должным образом не исполняла. Ее лишили права на опеку еще в 2021 году. Тогда же девочка должна была переехать в детский дом. Когда наши сотрудники пришли за ребенком, у тети его уже не было»,

— рассказала ИА «Первое областное» председатель комитета социальной политики администрации города Челябинска Лариса Мошкова.

По словам чиновницы, сотрудники соцзащиты сразу же, в августе 2021 года, сообщили в полицию о пропаже ребенка. Однако девочку не нашли до сих пор. На днях сотрудники соцзащиты подали новое заявление о пропаже девочки, уже в прокуратуру. После этого было возбуждено уголовное дело.

«По уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыска малолетней. Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры Металлургического района»,

— сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.