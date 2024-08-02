Промышленники подключились к устранению последствий паводка в Миассе

Они помогут с закупкой спецтехники

Союз промышленных предприятий Миасса выразил готовность помочь в напряженной ситуации, сложившейся в городе из-за паводка. Представители бизнеса будут закупать и передавать в подтопленные районы спецтехнику, оборудование для откачки воды и организовывать питание для волонтеров.

«Сейчас как никогда важно взаимодействовать с каждым пострадавшим. И в этом нам не обойтись без вас. Организационная работа — весомый вклад в преодоление сложившейся ситуации», — обратился к представителям Союза промышленников исполняющий обязанности главы округа Олег Буданов.

Накануне промышленники уже доставили в Смородинку дополнительную трубу для отвода воды. Сейчас администрация округа собирает список необходимой техники и вещей первой необходимости, которые будут собирать сотрудники предприятий.