Проливные дожди стали причиной протечек «дырявых» крыш в Челябинской области

Жители региона стали жаловаться на сырость и капель над головами

В Челябинской области из-за продолжительных дождей обнажилась проблема ветхих крыш. Жители региона стали бить тревогу в социальных сетях: сырость и даже капель появились в квартирах домов и на социальных объектах по городам и селам. Накануне пациенты хирургического отделения в Южноуральске пожаловались на течь в палатах. Информагентство «Первое областное» сделало подборку самых сырых территории.

Напомним, в Южноуральске пациенты хирургического отделения показали в местном паблике, как между кроватями в палатах стоят тазы, как скапливается дождевая вода. Местная администрация пояснила пользователям, что ремонт кровли в больнице запланирован на август 2022 года.

Сегодня министерство здравоохранения области разъяснило ситуацию с тазами в отделении. По данным ведомства, проектно-сметная документация на ремонт кровли еще не готова. Работы планируются на середины июля и пройдут два месяца, то есть до середины сентября. Но по данным руководства больницы, последствия затопления устранены.

«Вследствие сильных дождей в хирургическом корпусе больницы произошла незначительная протечка дождевой воды. Все последствия были устранены в оперативном порядке», — главный врач районной больницы города Южноуральск Рустам Шаймарданов.

Жители Миасса распространяют в сетях, как выглядят квартиры в доме № 17 по улице Попова.

«Замыкает проводку и с годами образовалась черная плесень самая страшная для здоровья человека. Сегодня опять текло по проводке, как и неделю назад. Заявление писала в этот промежуток были теплые солнечные дни чтобы как то поспособствовать прекращению этого ада! Но нет на связь со мной никто не выходит», — пожаловалась автор поста Юлия Садыкова в популярном паблике.

На пост отреагировали в Госжилинспекции области и посоветовали обратиться в ведомство, чтобы вызвать областную комиссию на проверку дома и соблюдения жилищных прав его жильцов.

Челябинцы из поселка Исаково второй год жалуются на протекающую кровлю в доме № 5 по улице Дорожной. Жильцы публикуют в соцсетях фото черных от сырости стен в своих квартирах. По данным регионального оператора капремонта многоквартирных домов в Челябинской области, этот дом включен в программу до 2048 года. По жалобам жителей его хотят перенести в реестр срочных. Однако точные сроки в фонде не указывают, озвучивая лишь 2022-2024 годы.

«Данный вид работ находится на стадии включения в Краткосрочный план 2022-2024 года администрацией Челябинского городского округа после чего последует стадия проектирования, а затем строительно-монтажные работы», — пояснили к посту представители фонда.

Ситуация повторяется и в многоквартирных домах поселка Сулея Саткинского района, жалобы пишут жители Копейского округа. Не радует дождливая погода и жильцов, в чьих домах успели разобрать крыши из-за ремонта.

В ИА «Первое областное» продолжат следить за развитием событием. Между тем, в Челябинской области обещают долгожданное потепление. Синоптики прогнозирует повышение температуры воздуха уже во вторник 24 мая. Однако дожди продолжатся в регионе.