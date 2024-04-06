В Челябинской области прокуроры встречаются с жителями подтопленных мест

Ведомство поставило ситуацию с весенним паводком на контроль

В Челябинской области на места подтопления выехали городские и районные прокуроры. Они оценили ситуацию, а также проверили работу пунктов временного размещения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор Пласта Виталий Сейберт приехал в село Верхняя Кабанка, улицу в котором подтопило после прорыва рыбной запруды. Там организован пункт временного размещения в детском саду. Есть спальные места, организовано питание. Жители, дома которых подтопило, на время разместились у своих родственников. Сейчас вода ушла, и они возвращаются домой.

«В настоящее время представителями комиссии органа местного самоуправления устанавливается размер ущерба. Ситуация находится на контроле прокурора города. Также будет дана оценка действиям лиц, ответственным за содержание гидротехнического сооружения»,— уточнили в прокуратуре.

Из-за прорыва запруды поднялся уровень реки в Увельском районе. Жителей деревни Кабанка эвакуировали и разместили в ПВР. Сейчас они вернулись домой. Прокурор района Евгений Брагин выехал на место. Оценивается нанесенный ущерб.

В оказавшийся в зоне подтопления поселок Михайловка выехала прокурор Кизильского района Виктория Ростова. Там подтопило шесть домов, жильцы расселены. До них доведена информация о введенном режиме ЧС и порядке действий. Также оценивается материальный ущерб.

На подтопленные участки выехал и прокурор Варненского района Николай Зубов. Он проверил, как оказывается помощь жителям подтопленных домов. В пункте временного размещения на данный момент находятся пять человек.

Ранее губернатор Челябинской области сообщил, что паводковая ситуация в регионе остается напряженной, но контролируемой.