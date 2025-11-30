Прокурор Советского района Челябинска умело совмещает службу и материнство

Женщина в погонах воспитывает тройняшек

Жизнь Елены Петроченко расписана по минутам, но женщина успевает все: быть чуткой и заботливой мамой для своих тройняшек, любящей женой для мужа, внимательным руководителем и настоящим профессионалом. Уже 20 лет она работает прокурором, очень любит свою работу, но еще больше — семью. О своей жизни Елена рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» в преддверии Дня матери.

Елена Петроченко родилась в Омске. Уже с раннего детства она мечтала носить погоны — уж очень они нравились ей на дедушке, который работал прокурором. В 12 лет Елена твердо решила, что пойдет по его стопам.

«Выбора для меня не стояло. Дедушка был прокурором, и я с самого осознанного возраста считала себя прокурором»,— смеется Елена.

В родном Омске она окончила школу, университет и начала работать в органах. Спустя 10 лет успешной службы Елена стала мамой тройняшек — Златы, Егора и Кирилла.

«О том, что будет тройня, узнала во время УЗИ. Это был очень волнительный момент. Но это для меня такая же норма, как для кого-то один ребенок»,— призналась Елена.

В декрете прокурор пробыла всего полтора года и вновь надела погоны. А когда малышам исполнилось по четыре года, началась череда переездов: тогда Елену назначили помощником прокурора Невского района Санкт-Петербурга, через несколько лет — переезд и служба в Кемерово. В 2024-м Елена с семьей переехала в Челябинск — ее назначили прокурором Советского района. Здесь, как и в других городах, она умело руководит своими подчиненными — а их 24 человека, и пристально следит за соблюдением законности. Несмотря на загруженность, вечера, выходные и праздники Елена проводит с детьми и мужем.

«Мы обожаем собираться по вечерам всей семьей. Рассказываем маме, как прошел день в школе, чем мы занимались. Иногда смотрим фильмы»,— поделился Кирилл, сын Елены.

А детям есть, чем поделиться с мамой: Кирилл и Злата занимаются легкой атлетикой, Егор — баскетболом. И мама всегда знает и об успехах своих тройняшек, и о каких-то переживаниях.

«Женщине быть прокурором сложнее, чем мужчине. Работать, быть женой и матерью троих детей непросто. И здесь меня спасает семья. Если есть поддержка близких, можно сделать многое, почти все»,— поделилась Елена.

Для семьи Елена Петроченко — гордость и пример для подражания. Ведь со всеми задачами она справляется на все 100%.

