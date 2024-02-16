Прокурор потребовал вырубить березы вокруг челябинского аэропорта

Заросли угрожают безопасности полетов

Транспортная прокуратура через суд обязала власти Сосновского района ликвидировать заросли вокруг аэропорта. Решение принято после проведения надзорных мероприятий в сфере безопасности полетов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования, на ней установлена группа радиомаяков и радиолокационное оборудование, используемые для посадки самолетов в ручном режиме. Между тем березовый лес и кустарники, произрастающие вокруг аэропорта, могут создавать помехи в системе обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и препятствовать обеспечению безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По требованию челябинского транспортного прокурора суд возложил на орган местного самоуправления обязанность ликвидировать деревья и кустарники в указанной зоне.

За фактическим устранением нарушений установлен контроль.