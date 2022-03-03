Прокуратура заставила ПФР пересчитать пенсию южноуральцу

Мужчина потребовал увеличить ее на основании справки о зарплате в спорные годы

Прокуратура и суд помогли жителю Южноуральска добиться перерасчета страховой пенсии. Об этом в четверг, 3 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В июле 2020 года пенсионер обратился в увельское отделение ПФР России с просьбой пересчитать индивидуальный пенсионный коэффициент. К заявлению южноуралец приложил справку о размере зарплаты в спорные годы. Но в перерасчете ему отказали под предлогом того, что справка не является первичным бухгалтерским документом, а Военный комиссариат Челябинской области не относится к органам, правомочным выдавать такие справки.

Тогда мужчина обратился с жалобой в прокуратуру, а надзорное ведомство — в суд.

«В соответствии с нормами Федерального закона „О трудовых пенсиях в Российской Федерации“ расчетный размер трудовой пенсии определяется на основании среднемесячного заработка застрахованного лица за 2000—2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами», — говорят в прокуратуре.

И добавляют, что к таким документам относятся лицевые счета, платежные ведомости и иные первичные бухгалтерские документы, а также другие документы, на основании которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка.

Решением Увельского районного суда требования прокурора г. Южноуральска удовлетворены. ПФР обжаловал это решение. Однако Челябинский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения. Пенсию жителю Южноуральска пересчитают.