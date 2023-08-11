Прокуратура взяла под контроль откачку воды с улиц Челябинска после дождей

Решается вопрос о привлечении виновных в потопе к ответственности

В Ленинском районе Челябинска прокуратура начала проверку по поводу затопления жилых территорий. Речь идет о дворах вблизи многоквартирных домов на улицах Дзержинского и Энергетиков, а также о частном секторе на улицах Дзержинского, Первоконной и Эстонской. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным надзорного ведомства, в настоящее время управляющие компании, МУП «ПОВВ» и МБУ «ЭВИС» занимаются осушением прилегающей территории домов и очисткой канализационного коллектора.

«Решается вопрос о применении мер прокурорского реагирования в отношении виновных должностных лиц в связи с выявленными нарушениями жилищного законодательства», — отметили в прокуратуре.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что после прошедших в начале текущей недели дождей в Ленинском районе затопило территории частных жилых домов на улицах Эстонской, Дзержинского и Первоконной. По словам жителей, вода в домах и огородах стоит уже несколько дней, никаких видимых мер для ее откачки не предпринимается.