Прокуратура взяла на контроль задержку авиарейсов в Челябинске

Время вылета и прилетов перенесли из‑за непогоды в Санкт-Петербурге

Сегодня, 28 ноября, в челябинском аэропорту задержали вылет одного рейса и прибытие двух из Санкт-Петербурга в связи со снегопадом в Северной столице России. Максимальная задержка составляет шесть часов. Оказание услуг пассажирам контролирует прокуратура, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Рейс ДР 550 должен был прибыть в Челябинск из Санкт-Петербурга в 4:40, однако сейчас расчетное время прибытия — 11:15. В связи с этим задерживается обратный рейс из Челябинска в Санкт-Петербург: он должен был вылететь в 5:40, но отправится в путь в 11:50.

Рейс 5Н 527 авиакомпании Smartavia должен был приземлиться в аэропорту Курчатов в 7:00. Ожидается, что прибудет он к 10 часам.

«Оказание услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге накануне начались снегопады. В результате в четырех столичных аэропортах и в аэропорту Пулково отменили и задержали около 50 рейсов, в том числе в Магнитогорск. Утром 28 ноября их количество сократилось вдвое.