Ситуация с несвоевременным вывозом мусора стала предметом разбирательства на совещании сегодня, 2 января, в прокуратуре Челябинске. В нем приняли участие как представители районных прокуратур, так и сотрудники администраций районов и заместитель руководителя Центра коммунального сервиса.

В официальном сообщении отмечается, что ведомство получает большое количество жалоб от жителей о том, что на контейнерных площадках скопились горы мусора. Прокуратура Челябинской области заявила о том, что берет на контроль ситуацию с ненадлежащим вывозом бытовых отходов.

По данным мэрии Челябинска, сейчас в городе работает 40 мусоровозов, 6 грейферов, два погрузчика и четыре самосвала. Если 1 января в городе было 617 заваленных отходами площадок, то сегодня, 2 января, их количество сократили до 200.

«К 31 декабря силами муниципалитетов и управляющих компаний большая часть дорог к контейнерным площадкам была приведена в проезжее состояние, однако вывоз за один день отходов, которые фактически скапливались четыре дня, оказался маловыполнимой задачей. Регоператору ЦКС оказывается всестороннее содействие по ликвидации мусорных завалов», — заявили в администрации Челябинска.

Прокуратурой города руководителю ООО «Центр коммунального сервиса» внесено представление об устранении нарушений закона.