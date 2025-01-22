Прокуратура взяла на контроль аварию на сетях в Металлургическом районе Челябинска

Без воды остались жилые и частные дома

В Челябинске прокуратура проверит работы по устранению аварии, из-за которой без холодной воды остались жители нескольких домов в поселке Першино. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария на сетях произошла по адресу Кавказская, 29. По предварительным данным, там была повреждена труба холодного водоснабжения. Сейчас идут работы по устранению течи и откачка воды.

«Прокурор района Евгений Баев выехал на место для контроля за полнотой принимаемых мер к устранению аварии», — отметили в прокуратуре Челябинской области.

В МУП ПОВВ отмечают, что без холодной воды остались жилые дома 45, 47 и 49 по улице 50-летия ВЛКСМ, дома 29 по улице Кавказской и 212 по Аральской. Также без воды около 20 домов в частном секторе по улице Кавказской. На время работ, с 18:50 до 23:00, водомат на 50-летия ВЛКСМ, 43б перевели в бесплатный режим.