В Челябинске наказали организацию ЖКХ за некачественное содержание дома, где зимой после двух аварий на внутридомовых сетях остались без тепла несколько квартир. Речь идет о доме 5а по улице Островского, сообщает прокуратура.
Проверка показала, что 29 ноября 2023-го и 12 января 2024-го в доме произошли коммунальные аварии из-за прорыва внутридомовых сетей теплоснабжения на чердаке, что привело к затоплению квартир. Порывы были оперативно устранены обслуживающей организацией ООО «Метаком Сервис», приняты меры к досудебному урегулированию вопроса о возмещении ущерба.
«Прокуратурой района совместно со специалистом ГЖИ проведен выездной осмотр, в ходе которого установлено, что дом находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения ремонта общего имущества. На чердаке и в подвале отмечена сильная изношенность сетей, помещения захламлены и требуют уборки, а в подвале сильно повышена влажность», — говорится в сообщении.
В связи с выявленными нарушениями директор обслуживающей организации получил представление, были приняты меры к устранению нарушений, проведены уборка и осушение помещений, технический осмотр внутридомовых сетей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной, а директор ООО — к административной ответственности.