Прокуратура нашла нарушения при капремонте фасадов домов в центре Челябинска

Регоператору внесли представление об устранении

В Челябинске прокуратура выявила нарушения со стороны регоператора при проведении капремонта многоквартирных домов. Речь идет об обновлении фасадов 14 многоэтажек. Поводом для проверки стали обращения жителей города, сообщили 25 июля в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По результатам прокурорской проверки, СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» и ООО «Имексо» заключили договор по проведению капремонта фасадов 14 многоэтажек в Челябинске. В список попали также дом 32 на улице Володарского и дом 65 на Энгельса.

Согласно постановлению правительства Челябинской области, регоператор за год до начала запланированного капремонта общего имущества в МКД должен опубликовать на своем сайте предложения. Кроме того, не позднее 1 июля он должен был направить эти предложения по ремонту собственнику помещений заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.

«Предложение должно содержать информацию о сроках начала капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме; перечне и объеме работ; стоимости работ; порядке и источнике финансирования капитального ремонта», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Регоператор нарушил жилищное законодательство и не опубликовал информацию на своем официальном сайте. По результатам проверки руководителю СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества МКД Челябинской области» внесли представление об устранении нарушений.

Напомним, в Челябинске в 2022 году запланировали масштабный капремонт, который серьезно изменит внешность нескольких знаковых домов и жилых комплексов. Электронный аукцион на право проведения работ на сумму 552,4 миллиона рублей выиграла компания ООО «Имексо», зарегистрированная в Уфе. Подробности — в расследовании журналиста ИА «Первое областное».