Прокуратура выявила хищение при разработке хоккейной площадки в Чесменском районе

Будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела

Прокуратура проверила соблюдение законодательства при исполнении контракта на разработку проектно-сметной документации. Выявлено хищение денежных средств, выделенных из бюджетов Чесменского района и Челябинской области.

В 2019—2020 годах ФОК «Спарта» и руководитель «СпецСтрой-М» заключили договоры на изготовление проектно-сметной документации и получение госэкспертизы на установку ангара для хоккейной площадки. После стороны подписали акты выполненных работ, на счет ООО «СпецСтрой-М» были перечислены 897 500 рублей.

Однако проектно-сметная документация не была изготовлена и передана заказчику в полном объеме, государственная экспертиза не пройдена, документы на ее проведение не передавались, заключение является поддельным.

«Материалы прокурорской проверки направлены в ОМВД России по Чесменскому району для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения по указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере")», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Расследование уголовного дела поставлено ведомством на контроль.