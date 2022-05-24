Прокуратура выявила антисанитарные условия в студенческом общежитии Троицка

Учащиеся авиационного колледжа живут в комнатах с отвалившейся штукатуркой и без горячей воды

Карталинская транспортная прокуратура возбудила два административных дела в отношении руководства Троицкого авиационного технического колледжа, сообщили сегодня, 24 мая, в Уральской транспортной прокуратуре. Поводом стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе прокурорской проверки.

По информации прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в комнатах, где проживают учащиеся, отслаивается штукатурка, а в санузлах частично отсутствует горячая вода.

«По результатам проверки в отношении должностных лиц учебного заведения возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ. В целях устранения выявленных нарушений прокурором руководителю внесено представление», — уточнили в прокуратуре.

За устранением нарушений установлен контроль.