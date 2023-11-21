Прокуратура возбудила дело после неоднократных отключений света в Каштаке

Главному инженеру предприятия вменяется административная статья о нарушении нормативов обеспечения населения коммунальными услугами

Неоднократные нарушения электроснабжения в челябинском поселке Каштак вылились в административное дело. Прокуратура Металлургического района провела проверку и приняла меры, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр надзорного ведомства.

Директору МУП «Коммет», на балансе которого находятся электросети поселка, внесено представление в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по их содержанию и обеспечению бесперебойного электроснабжения. В отношении главного инженера предприятия возбуждено дело об административном правонарушении в связи с нарушением нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

В настоящее время повреждения на сетях устранены. Также стало известно, что власти города решают вопрос по определению точки подключения резервной линии электроснабжения Каштак и ее строительстве.

Прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.