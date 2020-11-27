Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении юриста Владимира Казанцева

Сторонники правозащитника считают, что уголовное дело связано с его деятельностью.

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении правозащитника Владимира Казанцева. Активиста обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и приготовлении к мошенничеству в особо крупном размере. Следствие считает, что юрист получил от своего клиента полмиллиона рублей якобы за содействие в принятии решения Арбитражным судом Челябинской области.



«По версии следствия, обвиняемый, осуществляющий деятельность в сфере оказания юридических услуг, используя возникшие доверительные отношения с клиентом, позиционируя себя как лицо, способное оказать влияние на сотрудников Арбитражного суда Челябинской области и склонить их к принятию судебного решения в пользу клиента, убедил потерпевшего заплатить вознаграждение в размере 500 000 рублей для передачи сотруднику суда за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего»,— рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по взаимодействию со СМИ Наталья Мамаева.

Деньги, как отметили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Владимир Казанцев получил в январе этого года в своём офисе. Не имея возможности повлиять на решение суда, правозащитник воспользовался ими по своему усмотрению, считает следствие. Также юристу инкриминируют ещё один эпизод.

«Войдя в доверительное отношение к другому клиенту, которому оказывал юридические услуги по представлению интересов юридического лица в Арбитражном суде Челябинской области, в ходе неоднократных встреч, а также посредством программ мгновенного обмена сообщениями предлагал собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в размере 2,5 миллиона рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Однако потерпевший, осознавая противоправность действий обвиняемого, на выдвинутые условия не согласился, денежные средства не передал, в связи с чем обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по не зависящим от него обстоятельствам»,— добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

С 28 августа юрист по решению Центрального районного суда Челябинска находился под домашним арестом. 17 ноября меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Сторонники Владимира Казанцева считают, что обвинение связано с его правозащитной деятельностью. Эту версию выдвинула супруга правозащитника Ирина Казанцева.

«Я являюсь свидетельницей того, как моего любимого мужчину, отца моих детей пытаются сломать этим уголовным делом. Володе запретили участвовать в судебных процессах, которые он вёл до своего ареста. Его лишили возможности зарабатывать деньги своим трудом и обеспечивать нашу семью. А когда мы всё-таки решились попросить о финансовой поддержке, мне дважды заблокировали банковскую карту какие-то неизвестные, которые оба раза представлялись мной, когда звонили в клиентскую службу Сбербанка. Нет никаких совпадений. Всё слишком очевидно»,— написала в письме Ирина Казанцева.

Отметим, в ходе следствия был арестован автомобиль Владимира Казанцева. В ближайшее время уголовное дело в отношении юриста направят в Советский районный суд Челябинска. Правозащитника будут судить по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершённое в крупном размере») и части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 («Приготовление к мошенничеству в особо крупном размере») Уголовного кодекса России.