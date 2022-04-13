Прокуратура устанавливает виновных в организации свалки костей животных под Челябинском

Территорию освободили от останков, но кто это сделал — неизвестно

С несанкционированной свалки под Челябинском, где обнаружены строительный мусор и кости животных, отходы сбросили в ближайший каменный карьер. Министерство экологии, региональная природоохранная прокуратура, представители Росреестра и Россельхознадзора продолжают проверку. Кто свозил кости животных в промышленных масштабах и строительный мусор на земли поселка Смолино, до сих пор неизвестно. Как и непонятно, кто ликвидировал эту свалку после резонанса. В региональном Минэкологии сообщили, что выезды на место продолжаются и виновные будут наказаны.

Напомним, свалку с останками животных и строительным мусором обнаружили местные жители на прошлой неделе. Кости, черепа, шкуры животных, шины, строительный мусор раскинулись на несколько десятков метров в районе садового товарищества «Полет-2» и железнодорожной станции «10 километр». После выезда специалистов министерства экологии, резонанса в СМИ и проверки полиции и прокуратуры часть свалки ликвидирована.

«По данному факту проведено три выездных обследования: 6, 8 и 11 апреля 2022 года. В ходе первого был зафиксирован факт складирования отходов нескольких видов. При повторном выезде установлено, что биологических отходов стало меньше, однако остатки костей животных продолжали находиться на территории вперемешку с земляным грунтом», — пояснили в министерстве.

Проверка показала, что на территорию земельных участков не ограничен въезд транспорта, присутствуют следы грузовиков и строительной техники.

11 апреля выезд на свалку показал, что отходы сдвинуты в каменный карьер. Однако кто организовал свалку и сбрасывает их теперь в карьер, не установлено.

«Информация представлена в Челябинскую природоохранную прокуратуру для принятия мер по привлечению к ответственности виновных лиц», — пояснили в министерстве.

Местные садоводы пишут в соцсетях, что сдвинутые в карьер отходы — это не ликвидация свалки. Они опасаются, что подземные воды могут разнести компоненты биологических отходов на большие площади.