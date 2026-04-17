Прокуратура Усть-Катава проверит ликвидацию пожара на мусорном полигоне

Огонь удалось не допустить на земли Лесного фонда

Прокуратура города Усть-Катава организовала проверку по факту возгорания мусорного полигона в поселке Минка, сообщает пресс-служба ведомства.

При ликвидации пожара были задействованы четыре единицы пожарной техники, привлечена специализированная техника МБУ «Городская служба благоустройства», осуществлялся подвоз воды и грунта.

«Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, переход пожара на земли Лесного фонда не допущен», — уточнили в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства дадут оценку действиям органа местного самоуправления при организации и содержании мест размещения твердых коммунальных отходов.