Прокуратура Троицка потребовала отремонтировать здание школы после жалоб горожан

Навес над входной группой здания разрушается

В Троицке горожане пожаловались на состояние школы № 9. В Сети пользователи выложили фото, как разрушается навес над входной группой в здание. Родители считают, что он может обвалиться на детей. Прокуратура провела проверку жалобы и внесла представление главе города, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В социальной сети «ВКонтакте» на днях появился пост от жительницы города Троицка. Пользователь посетовала, как проходит приемка школьного учреждения, когда здание явно требует ремонта.

«Мне кажется, дети должны учиться не только в выбеленной и покрашенной внутри школе, но и в безопасном помещении. К кому обратиться? Не дай бог, эта красота обвалится на детей, последствия могут быть разными», — написала автор поста Виктория Любимова.

При этом женщина не написала адреса образовательного учреждения, но выложила фото, на которых видно, как обваливается штукатурка на навесе у входной группы в школу. Однако прокуратура выяснила, по какому адресу сделаны фото, и провела проверку школы. В результате на имя главы города Александра Виноградова внесено представление об устранении нарушения закона.

«Установлено, что в спортивном зале, буфете, на лестничном марше здания школы потолочное покрытие и стены имеют следы протекания, напольное покрытие в спортивном зале — признаки разрушения. Также выявлено разрушение навеса над входной группой здания»,

— сообщили в надзорном ведомстве.



