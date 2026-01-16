Прокуратура требует устранить антисанитарию в челябинском центре для бездомных

Условия для постояльцев далеки от норм

В Калининском районе Челябинска выявили серьезные нарушения в социальном центре для бездомных — прокуратура требует ремонта и порядка. В МБУ «Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства» медицинские документы оформляют не по регламенту, а в помещении не соблюдены санитарные нормы из-за отсутствия ремонта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Калининского района совместно с общественниками из «Народного контроля» и Роспотребнадзором проверила центр. Ревизоры обнаружили ненадлежащее оформление меддокументов, нарушения в раздаче пищи. Из-за того, что в нужные сроки не был сделан текущий ремонт, помещение находится в антисанитарном состоянии.

Прокурор уже внес представление руководителю учреждения с требованием все исправить. Контроль за устранением — на прокуратуре.