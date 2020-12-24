Прокуратура требует наказать виновных в срыве сдачи хоккейного корта в Копейске

Материалы проверки направлены в полицию

Прокуратура провела проверку по факту срыва срока сдачи крытого хоккейного корта в Копейске. Выявлены нарушения со стороны подрядчика, а также бездействие по контролю за исполнением контракта со стороны муниципалитета.

Руководителю МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» внесено представление об устранении нарушений.

«В отношении руководителя учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ ("Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)"), которое направлено в УФАС России по Челябинской области для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Контракт на сумму более 3,6 миллиона рублей оплачен, но так и не исполнен. Поэтому в полицию Копейска направлены материалы проверки. Речь идет о возможном хищении.

Напомним, 10 июля между МУ «Спортивные сооружения Копейского городского округа» и индивидуальным предпринимателем без конкурса был заключен контракт на поставку тентового покрытия и его монтаж на территории хоккейной школы имени Картаева в Копейске. Площадка для заливки льда должна была быть готова к 10 октября. На возведение объекта выделяли более девяти миллионов рублей.

В начале декабря подрядчик приостановил работы на объекте. Добавим, что это уже третий срыв сдачи объекта разными подрядчиками.