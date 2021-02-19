Прокуратура среагировала на коммунальную аварию на северо-западе Челябинска

Прорыв сетей произошел в жилых дворах

Жители Челябинска 16 февраля пожаловались в соцсетях, что во дворах на улицах Салавата Юлаева и Бейвеля образовался «каток». Причина крылась в прорыве теплотрассы, хлынувший наружу кипяток на морозе быстро застыл.

Прокуратура Челябинской области заинтересовалась публикациями с жалобами жителей и организовала проверку, которая установила, что поврежденный участок водовода находится на балансе МУП «ПОВВ». Авария произошла вследствие повреждения задвижки при выполнении работ по замене запорной арматуры.

«В ходе проверки выявлен факт нарушения закона в части неисполнения балансодержателем сетей МУП «ПОВВ» обязанностей по их надлежащему содержанию, обеспечению бесперебойного функционирования и контроля при проведении ремонтных работ», — заявили в ведомстве.

Также в прокуратуре отметили, что последствия аварии были устранены лишь на следующий день, хотя вышедшая на поверхность вода создавала угрозу жизни и здоровью граждан, а также их имуществу.

Учитывая все эти факты, прокуратура Челябинской области внесла МУП «ПОВВ» представление об устранении выявленных нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.