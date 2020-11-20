Прокуратура Советского района выявила финансовые нарушения в одном из колледжей Челябинска

Руководителю образовательной организации вынесено представление об устранении нарушений.

Главное контрольное управление Челябинской области проверило деятельность ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С. М. Кирова». Специалисты выявили финансовые нарушения за 2019 год.

«В ходе проверки были выявлены нарушения на сумму 18 045 рублей. Среди них — нецелевое расходование средств государственного задания: оплачены коммунальные услуги, потребленные арендаторами, студентами и гражданами, проживающими на основании договоров найма жилого помещения в студенческом общежитии», — прокомментировали ситуацию в ГКУ Челябинской области.

Кроме того, специалисты установили, что в образовательной организации неэффективно использовали имущество, в том числе и то, что было приобретено для проживания участников саммитов ШОС и БРИКС.

По результатам проверки прокуратурой Советского района руководителю образовательного учреждения было вынесено представление об устранении нарушений.