Прокуратура Снежинска «воскресила» мужчину, который числился умершим более 20 лет

Установлено, что 63-летний мужчина жил без документов в Кемеровском центре социальной адаптации

Прокуратура ЗАТО Снежинск нашла в Кемерово человека, который пропал более 20 лет назад и решением суда был признан умершим, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В ходе проверки было установлено, что с февраля 2025 года гражданин без документов находится в ГАУ „Кемеровский центр социальной адаптации населения“. Мужчина сообщил свои анкетные данные, и выяснилось, что с 28 июля 2003 года данный гражданин 1962 года рождения объявлен умершим», — говорится в сообщении.

При этом информация автобиографического характера, представленная мужчиной, совпала со сведениями отдела ЗАГС и объяснениями, полученными от родственников, проживающих на территории города и Калининградской области.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об отмене решения о признании мужчины умершим и аннулировании записи о смерти в Едином государственном реестре ЗАГС.

Решением Снежинского городского суда требования прокурора удовлетворены.