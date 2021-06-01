Прокуратура проводит проверки в садовых товариществах

Часть СНТ не заключили договор на вывоз отходов с регоператором

В Челябинской области стартовал садовый сезон. И объемы вывоза мусора с контейнерных площадок, установленных в дачных кооперативах, растут второй месяц подряд. В апреле в Челябинском кластере с территорий садовых объединений, которые делают заявки на вывоз ТКО в ЦКС, было вывезено 960 кубометров отходов. За первые три недели мая эта цифра превысила 1100 куб. м.

Вместе с тем можно констатировать, что многие товарищества не спешат заключать договоры на вывоз ТКО, что является прямым нарушением федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления». Этот документ совершенно однозначно определяет, цитата: «Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления».

Так, 13 садовых товариществ Челябинска не имеют договоров с региональным оператором. В сельских районах, примыкающих к Магнитогорску, таких дачных объединений 8, столько же в Карабашском кластере.

Не исключено, что организации-«молчуны» просто игнорируют требования законодательства и не организуют работу по вывозу отходов либо прибегают к услугам других перевозчиков, которые по закону не могут заниматься вывозом ТКО. Списки товариществ, которые не заключают договоры на вывоз ТКО, в начале мая были направлены в прокуратуру. И работа надзорного ведомства уже начала давать результаты. Садовым товариществам, не соблюдающим требования закона, были вынесены представления об устранении нарушений закона. И целый ряд садовых объединений из Миасса и Челябинска уже направили в ЦКС заявления на заключение договоров.

Добавим, что возле садовых товариществ периодически возникают несанкционированные свалки. По закону виновное в их появлении лицо или организация обязаны за свой счет ликвидировать скопление отходов, а также компенсировать нанесенный экологический ущерб. Согласно пункту 3 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях за причинение вреда окружающей среде юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 400 до 500 тысяч рублей.

В случае если виновным будет признано садовое товарищество, все затраты автоматически лягут на его участников, которые оплачивают членские взносы. ЦКС сотрудничает с правоохранительными органами для выявления виновных в этих нарушениях.