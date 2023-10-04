Прокуратура проверит жалобы жителей Златоуста на коричневую воду из кранов

В городе забуксовало начало отопительного сезона

У жителей района Машзавод в Златоусте из кранов потекла вода коричневого цвета с неприятным запахом. Возмущенные горожане записали видеообращение, в котором вспомнили и о других своих бедах: от перебоев с теплом до сгнивших труб. В мэрии города заверили, что ржавая вода — временное явление, связанное с запуском отопительной системы. Тем не менее прокуратура инициировала проверку и пообещала дать оценку происходящему, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как следует из 12-минутного видеоролика, опубликованного в YouTube и социальной сети «ВКонтакте», холодная вода в районе Машзавода поступает с неприятным запахом, а горячая — очень мутная и грязная.

«Причем горячей эту воду трудно назвать. Температура воды очень низкая», — говорит Олеся Грошева, жительница дома № 44 на улице 40-летия Победы.

По ее словам, горожане неоднократно обращались в мэрию по поводу качества воды, но изменений к лучшему не произошло.

ИА «Первое областное» направило в администрацию Златоуста запрос с просьбой прокомментировать коммунальную ситуацию на Машзаводе. В пресс-службе муниципалитета ответили, что с 4 октября АО «Златмаш» приступило к запуску отопления в район машиностроительного завода.

«Эта процедура может сопровождаться отклонением от норматива по качеству воды — по цветности и по мутности. Указанные явления будут временными, после чего состояние воды должно стабилизироваться», — успокоили в мэрии, добавив, что на параметры воды влияет и состояние внутридомовых коммуникаций.

Рассказывая о своей проблеме, обитатели заводского микрорайона отметили, что на Машзаводе действует открытая система водоснабжения, когда горячая вода и отопление поступают по одному контуру (в отличие от закрытой системы, где вода нагревается от теплоносителя через бойлер). В мэрии подтвердили слова жильцов.

«Такое техническое решение было принято в советские времена, когда район застраивался. Во многих городах так», — сказали в администрации.

Реконструировать систему так, чтобы теплоноситель не смешивался с водой для бытовых нужд, возможно, но, говорят в мэрии, это стоит таких денег, каких город не может себе позволить.

Накануне ИА «Первое областное» рассказывало о конфликтной ситуации, которая возникала между АО «Златмаш» и администрацией Златоуста из-за срыва отопительного сезона в районе Машзавода. Прокуратуре тогда тоже пришлось выступить в роли арбитра. Тепло начало поступать в дома, когда «Златмаш» получил предостережение, а МУП «Златоустовское водоснабжение» гарантировало поставку на заводскую ТЭЦ необходимого количества воды.

Отопительный сезон начался уже практически во многих муниципалитетах Челябинской области, включая Челябинск. Во втором по размеру городе региона, Магнитогорске, приняли решение включить тепло с 9 октября, причем не дожидаясь прописанных в СанПиН погодных условий.