Прокуратура проверит киоски, где челябинка увидела торгующих детей

В одном из пабликов вышел пост о мальчиках и девочках, продающих орехи, сухофрукты и овощи в Ленинском районе

Проверку по публикации в городском телеграм-канале начала прокуратура Челябинска. Правоохранители обратили внимание на информацию о том, что в киоске торгуют несовершеннолетние.

Пост написан от имени женщины, которая утверждает, что в Ленинском районе в неотапливаемых киосках с лета торгуют два мальчика и две девочки 11—12 лет.

«Прокуратура Челябинска проверит исполнение требований законодательства об основах системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетних. Кроме того, будет проверено соблюдение земельного законодательства при размещении нестационарного торгового объекта», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В рейд по киоскам выйдут не только работники прокуратуры. В состав проверяющей группы вошли полицейские, органы опеки и попечительства.