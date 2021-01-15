Прокуратура проверит информацию о замерзающих жителях Троицка

Люди жалуются на холод в домах

Прокуратура заинтересовалась работой теплоснабжающей организации Троицка. Местные жители активно жалуются на низкие температуры в квартирах.

«Мне вот просто интересно, за что мы платим деньги? За 19 градусов, когда на улице почти 30», — написала местная жительница Вера Каримова.

Жильцы сообщают, что неоднократно жаловались коммунальщикам на холод в помещениях, однако те ситуацию не исправили. В связи с этим прокуратурой организована проверка.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами и организациями обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по организации теплоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.