Прокуратура проверит доступность лекарств для девочки-инвалида из Челябинской области

Ребенку нужны особые препараты

Прокуратура Челябинской области инициировала проверку доступности льготных лекарств, которые необходимы девочке-инвалиду, сообщает в четверг, 28 апреля, пресс-служба ведомства.

«По поручению заместителя прокурора области Ситникова организована проверка соблюдения законодательства при оказании медицинской помощи. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорят в прокуратуре.

Мама девочки рассказала СМИ, что после тяжелых кишечных заболеваний и нескольких операций девочка не может есть обычную пищу. Девочке прописали дорогостоящие препараты. Часть из них семья получала от благотворительного фонда, другую мать покупала сама. Но сейчас препараты непросто найти в продаже.

Минздрав Челябинской области готов помочь маленькой пациентке.

«Ребенок будет направлен на госпитализацию в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи по рекомендациям», — заявили в Минздраве.

По информации нашей редакции, до публикации в СМИ семья за помощью по месту прописки в Верхнеуральском районе не обращалась. Чтобы встретиться с мамой, сегодня туда выезжал главврач районной больницы. Выяснилось, что мама и девочка живут в Башкирии. Медики связались с женщиной по телефону. Она готова привезти и показать документы верхнеуральским докторам.