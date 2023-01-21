Прокуратура проверила школу в Челябинской области после жалоб на холод

Несколько дней дети учились дистанционно из-за низкой температуры в классах

Прокуратура Катав-Ивановска провела проверку в школе № 2 в Юрюзани, где из-за холода в классах детей перевели на дистант. Как сообщили 21 января в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, нарушений температурного режима на сегодняшний день в школе не выявлено.

«В ходе проверки установлено, что в период с 26 по 30 декабря 2022 ресурсоснабжающая организация проводила работы по замене теплотрассы. Ученики школы № 2 с 9 по 13 января находились на дистанционном обучении, с 16 января приступили к занятиям в классах. Городской прокуратурой 19 января совместно со специалистами центра гигиены и эпидемиологии проведена проверка соблюдения температурного режима в школе. Нарушений не выявлено»,— уточнили в ведомстве.

Однако родители школьников утверждают, что работы по реконструкции теплотрассы продолжались с начала декабря, и почти весь месяц дети учились дистанционно. Эту информацию журналисту ИА «Первое областное» опроверг глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.