Прокуратура проверила места разлива канализации рядом с домами в Челябинске

Ведомство даст оценку бездействию коммунальщиков

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района по публикациям СМИ проверила места с разливом канализационных вод внутри домов и возле них. Устранение нарушений находится на контроле ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.



Сильное подтопление придомовой территории обнаружили в ЖК «Яблочный» на улице Конструктора Духова.

«Аналогичные нарушения зафиксированы в ходе осмотра участка дороги напротив жилого дома № 95 на улице Культуры», — отметили в пресс-службе.

Остатки канализационных вод выявили и в подвале дома № 118 на улице Героев Танкограда, а также в тепловых пунктах дома № 6 на улице Главная.

«Прокуратурой будет дана оценка бездействию ответственных лиц коммунальных предприятий при содержании общего имущества собственников, а также объектов инженерной сети водоотведения», — прокомментировали в ведомстве.