Прокуратура потребовала устранить нарушения по установке плитки на слепых перекрестках в Челябинске

Тротуарное покрытие не отвечает требованиям ГОСТа.

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В Челябинске прокуратура потребовала от главы города принять меры к надлежащему исполнению контракта по ремонту дорог. Проверка показала, что покрытие из тротуарной тактильной плитки, установленной для слепых пешеходов, выполнено с нарушением требований ГОСТа. На работу подрядчиков пожаловался депутат-колясочник.

«Отсутствует занижение бортового камня относительно проезжей части. Несмотря на истечение сроков выполнения работ по контракту, надлежащий контроль за объемом и сроками работ не выполняется, претензионная работа не ведется», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главе Челябинска внесено представление, нарушения необходимо устранить.