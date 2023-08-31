Прокуратура потребовала снести заброшенные теплицы в деревне Челябинской области

Свалка образовалась на земле сельхозназначения

В деревне Калиновке Аргаяшского района нашли заброшенные теплицы и свалку мусора. Районная прокуратура провела проверку и выявила нарушения закона. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что на территории тепличного комплекса расположены деревянные каркасы недействующих теплиц, складированы отходы производства и потребления», — сообщили в прокуратуре.





Ведомство направило в суд иск с требованием обязать арендатора земли сельхозназначения ликвидировать несанкционированную свалку.

Аргаяшский районный суд требования прокурора удовлетворил. Устранение нарушений взял на контроль районный прокурор.

Напомним, в 2021 году суд обязал снести сотни гектаров заброшенных теплиц на территории Красноармейского, Еткульского, Аргаяшского районов. Тогда ИА «Первое областное» разобралось, что это за теплицы, которые враз стали нерентабельными, и почему их так долго никто не убирал.