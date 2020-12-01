Прокуратура потребовала разработать проект санитарно-защитной зоны рудника в Бакале

Деятельность предприятия нарушает право на благоприятную окружающую среду.

Саткинская прокуратура проверила, соблюдает ли Бакальское рудоуправление законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии при установлении санитарно-защитных зон объектов, связанных с использованием недр. Выяснилось, что разработка проекта санитарно-защитной зоны промплощадок не завершена.

Также в ведомстве сообщили, что проект санитарно-защитной зоны Сосновского рудника в установленном порядке не разработан.

«Деятельность предприятия с указанными нарушениями санитарного и экологического законодательства ведёт к нарушению прав неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений.