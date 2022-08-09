Прокуратура потребовала признать аварийным 70‑летний дом в Тракторозаводском районе Челябинска

Жильцы дома на Карпенко неоднократно жаловались на состояние квартир

В Челябинске прокуратура потребовала решить вопрос о признании аварийным многоквартирного дома № 9 на улице Карпенко. Проверка показала, что здание, построенное в 1952 году, уже ненадежно для проживания. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки Госжилинспекция установила ухудшение состояния дома в связи с физическим износом. Но для определения технического состояния строения требуется, чтобы ограждения и несущие конструкции обследовала специализированная организация.

«Прокурор города обратился в суд с требованиями возложить на администрацию Челябинска обязанность по организации технического обследования многоквартирного дома специализированной организацией для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Советский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, ранее суд обязал администрацию Челябинска решить вопрос о признании аварийным трехэтажного дома № 15 на Копейском шоссе.