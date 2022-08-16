Прокуратура потребовала ограничить доступ в заброшенное здание госпиталя в Локомотивном

Разрушенное строение облюбовали подростки

От главы Локомотивного городского округа потребовали ограничить доступ в заброшенное здание бывшего корпуса военного госпиталя. Соответствующее представление ему внесла Карталинская городская прокуратура. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в поселке Локомотивном расположено заброшенное здание, которое раньше использовали как главный корпус военного госпиталя. Собственником объекта является Локомотивный городской округ. Строение по назначению давно не используется, но в него часто наведываются местные подростки.

«Объект является потенциально опасным, создает условия для совершения противоправных действий, а также угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан в случае его разрушения. В этой связи прокурором главе Локомотивного городского округа внесено представление с требованием об ограничении свободного доступа в заброшенное нежилое здание», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Копейске хозяин разрушенного гаража самостоятельно демонтировал его после того, как получил судебный иск. На опасное строение рядом с детской площадкой во дворе дома по улице Карла Маркса жаловались местные жители.