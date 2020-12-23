Прокуратура потребовала избавиться от свалки мусора на кладбище в Карталах

Устранить нарушения должен глава сельского поселения

Карталинская прокуратура провела проверку после сообщений о ненадлежащем состоянии кладбища в селе Анненское. Установлено, что рядом с ним и у въезда расположены несколько свалок мусора.

«Наличие несанкционированных свалок мусора, как на территории кладбища, так и вокруг него указывает на ненадлежащее исполнение органом местного самоуправления земельного законодательства, а также отсутствие санитарного и экологического контроля за местом погребения в целях безопасности здоровья населения», — пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Главе Анненского сельского поселения Карталинского района внесено представление об устранении нарушений.