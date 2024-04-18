В Сосновском районе благодаря прокуратуре ребенок-инвалид был обеспечен датчиками непрерывного мониторинга глюкозы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В надзорное ведомство обратилась мама ребенка, которому в прошлом году поставили диагноз «сахарный диабет». Маленький пациент имел право получать бесплатно датчики непрерывного мониторинга сахара. Но поликлиника по месту жительства не обеспечила ребенка медицинскими изделиями.
«В связи с тем что указанный датчик необходим по жизненным показаниям, датчики были приобретены заявителем за счет собственных денежных средств — 9900 рублей», — говорят в прокуратуре.
После вмешательства надзорного ведомства в поликлинике был разработан алгоритм обеспечения пациентов датчиками мониторинга. Сейчас ребенок получает их за счет Минздрава Челябинской области.
Кроме того, семье вернули потраченные на покупку датчиков средства.
Между тем в Челябинске прокуратура через суд потребовала отремонтировать подъемник для инвалидов в подземном переходе на площади Революции.
В Челябинске прокуратура помогла мальчику-инвалиду поступить в десятый класс. После девятого класса ребенка выгнали из родной школы, хотя мальчишка хотел учиться там дальше.