Прокуратура помогла матери из Челябинской области получить пособие на ребенка

Сотрудники пенсионного фонда неправильно подсчитали доходы семейства

В Сатке прокуратура помогла многодетной матери получить социальное пособие на ребенка, сообщает в пятницу, 3 марта, пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на то, что ей отказали в назначении выплаты на 9-летнюю дочь от первого брака. По словам матери, пенсионный орган неправильно подсчитал доход семьи: чиновники забыли вычесть из зарплаты второго супруга алименты, которые он выплачивает своим детям от первого брака.

«По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском, в котором попросил признать решение чиновников незаконным, а также провести перерасчет среднедушевого дохода семьи, исключив из него сумму уплаченных алиментов, а также назначить матери ежемесячную выплату»,

— рассказывают в пресс-службе.

Саткинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Правда, решение пока не вступило в законную силу.