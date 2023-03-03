Женщина обратилась в надзорное ведомство с жалобой на то, что ей отказали в назначении выплаты на 9-летнюю дочь от первого брака. По словам матери, пенсионный орган неправильно подсчитал доход семьи: чиновники забыли вычесть из зарплаты второго супруга алименты, которые он выплачивает своим детям от первого брака.
«По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском, в котором попросил признать решение чиновников незаконным, а также провести перерасчет среднедушевого дохода семьи, исключив из него сумму уплаченных алиментов, а также назначить матери ежемесячную выплату», — рассказывают в пресс-службе.
Саткинский городской суд удовлетворил требования прокуратуры. Правда, решение пока не вступило в законную силу.