Прокуратура помогла челябинке вернуть недополученное пособие по безработице

Должностное лицо привлекли к ответственности

Прокуратура помогла челябинке вернуть недополученное пособие по безработице. Она трижды предоставляла справку о прежних своих доходах в центр занятости, но несмотря на это, ей устанавливали минимальную выплату — 1853 рубля в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«Установлено, что с целью постановки на учет в качестве безработной женщина трижды предоставляла в ЦЗН справки о среднем заработке с предыдущего места работы и получала незаконные отказы в принятии справок по причине несоответствия формы и содержания документа», — уточнили в надзорном ведомстве.

Женщине назначили ежемесячную выплату в 1853 рубля. После вмешательства прокуратуры сумму ей пересчитали. Прокуратура руководителю ГУ ЦЗН Челябинска внесла представление об устранении нарушений закона.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.