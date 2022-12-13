Прокуратура подала в суд на школу в Челябинской области из‑за протекающей крыши

В образовательном учреждении так и не провели необходимый ремонт

Прокуратура города Троицка Челябинской области потребовала через суд провести ремонт в школе № 9, где еще перед началом учебного года нашли протечки в крыше и следы обрушения входной группы, сообщили сегодня, 13 декабря, в пресс-службе областной прокуратуры. За три с лишним месяца в образовательном учреждении полностью не устранили ни одного замечания.

ИА «Первое областное» уже рассказывало о проблемной школе летом 2022 года. Тогда жительница Троицка Виктория Любимова посетовала во «ВКонтакте» на непрезентабельный вид учреждения.

«Мне кажется, дети должны учиться не только в выбеленной и покрашенной внутри школе, но и в безопасном помещении. К кому обратиться? Не дай бог, эта красота обвалится на детей, последствия могут быть разными», — написала женщина, прикрепив к посту фотографии навеса над входной группой со следами обрушения штукатурки.

На публикацию отреагировала прокуратура. Проверка выявила проблемы не только снаружи, но и внутри здания. На потолке в спортивном зале, буфете и на лестничном марше обнаружились следы протекания крыши. Напольное покрытие в спортзале требует замены.

Прокурор Троицка Дмитрий Иванов потребовал от главы города Александра Виноградова привести школу в порядок. Однако в полном объеме нарушения устранены не были: произведен лишь частичный ремонт крыши.

«В этой связи прокурор обратился в суд с требованием к образовательной организации произвести ремонт в МБОУ „СОШ № 9“ и его структурном подразделении — детском саду. А также провести обследование технического состояния здания с привлечением специализированной организации», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Редакция ИА «Первое областное» попросила прокомментировать ситуацию мэрию города Троицка. К моменту публикации комментарий предоставлен не был.