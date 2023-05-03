Прокуратура организовала проверку заброшенного детсада в Челябинске

ИА «Первое областное» выяснило, что здание перешло в частные руки

В Челябинске здание бывшего детского сада стало ночлегом для бездомных и местом опасных детских игр. На проблемный объект обратили внимание жители близлежащих домов и написали о нем в социальных сетях. Первое областное информагентство установило собственника недвижимости и направило запрос в прокуратуру, где инициировали проверку на предмет возможной угрозы жизни и здоровью горожан.

Речь идет о здании по адресу ул. Трубников, 53, в Ленинском районе. В одном из популярных челябинских ВК-пабликов местные жители рассказали, что строение уже десять лет находится в полуразрушенном состоянии.

«Оно находится на расстоянии 12 метров от наших окон. Ночью там обитают маргиналы, днем — дети», — пишут горожане.

ИА «Первое областное» направило запрос в пресс-службу администрации города Челябинска с просьбой прокомментировать дальнейшую судьбу здания. Там пояснили, что оно находится в частной собственности.

Согласно выписке, которую информагентство получило в Едином государственном реестре недвижимости, объект принадлежит ООО «Специализированный застройщик „Финтек“». Компания купила здание в ипотеку в 2022 году.

«Финтек» активно застраивает Ленинский район. Так, в феврале 2023 года градостроительная комиссия разрешила застройщику возвести три дома высотой 7, 8 и 9 этажей в границах улиц Стахановцев, Барбюса, переулка 2-го Вагонного и Коммунаров. Однако жители квартала опасаются подтопления этого участка.

Как собственник, «Финтек» обязан ограничить доступ к заброшенному зданию на Трубников, 53, поскольку оно может представлять опасность для людей. Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева пояснила, что соответствующее требование содержится в Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений. Поскольку есть признаки нарушения, прокуратура проведет проверку соблюдения федерального закона.

Детские игры в заброшенных зданиях нередко заканчиваются травмами. В прошлом месяце ИА «Первое областное» писало о том, что в Миассе 10-летний мальчик получил серьезную травму, упав с шестиметровой высоты на заброшенной стройке. После этого общественники решили составить список потенциально опасных для детей мест. О поручении муниципалитетам составить реестр опасных объектов также сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.