Прокуратура обязала администрацию Трехгорного отремонтировать аварийный мост

Обрушение плиты произошло еще в марте 2020 года, и восстановительные работы не проводились

В Трехгорном прокуратура через суд обязала администрацию провести реконструкцию аварийного моста. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В марте 2020 года произошло обрушение консольной плиты на мосту через ручей Бахтияров на автодороге Трехгорного, которая находится на городском балансе. Проверка прокуратуры показала, что состояние сооружения аварийное, им рекомендовано не пользоваться до проведения восстановительных работ.

«Впоследствии был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-сметной документации по реконструкции моста. Но спустя длительное время заключение госэкспертизы не получено, замечания в полном объеме не устранены, работы по реконструкции автомобильной дороги не начаты. Администрацией Трехгорного не принят весь комплекс мер к ремонту мостового перехода, поэтому прокурор обратился в суд с требованиями возложить на администрацию обязанность по проведению реконструкции», — уточнили в ведомстве.

Суд удовлетворил требования прокурора.