Прокуратура нашла в Челябинском аэропорту нарушения безопасности

В медпункте не хватает врачей, а в пожарных автомобилях — оградительных конусов

В Челябинском аэропорту имени Курчатова не хватает медперсонала для помощи пострадавшим при ЧС, а также допущен ряд нарушений, связанных с противопожарной безопасностью. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры по итогам проведенной ранее проверки. Авиапредприятию предписано исправить нарушения, а его директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

Аэропорт проверяли на соблюдение Федеральных авиационных правил. В нарушение требований здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Также не проведена переаттестация газодымозащитников на допуск к самостоятельной работе в дыхательных аппаратах. Кроме того, на графическом плане аэродрома отсутствуют изображения источников противопожарного водоснабжения, а в аэродромном пожарном автомобиле отсутствуют оградительные конусы.

Устранение выявленных нарушений прокуратура взяла под свой контроль.