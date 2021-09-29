Прокуратура нашла нарушения при организации кемпинга на озере Увильды

Также вблизи берега озера разместили неогороженные мусорные баки

Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании компанией «Фуд-сервис» участка вблизи озера Увильды. Возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На территории кемпинга не огородили участок, где стоят баки для сбора коммунальных отходов. Участок захламлен мусором, обнаружены необорудованные места разведения костров, мангалы. Все это противоречит требованиям законодательства, регламентирующего режим особо охраняемой природной территории.

Также на участке кемпинга были повреждены зеленые насаждения, причинен ущерб государственному лесному фонду.

«Руководителю ООО „Фуд-сервис“ внесено представление об устранении нарушений законодательства. Материалы административных дел направлены в уполномоченные органы для рассмотрения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, ранее челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании участков, расположенных в границах прибрежной защитной полосы озер Увильды и Тургояк. На территориях обнаружили мусор и незаконное строительство.