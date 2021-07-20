Прокуратура нашла нарушения по выбросам и отходам на предприятии в Копейске

Гендиректору производства внесли представление, а также возбудили дела об административных правонарушениях

В Копейск проверка прокуратуры показала, что предприятие неправильно обращалось с отходами производства и потребления, а также загрязняло атмосферу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

АО «Ферросплав» выпускает порошковую проволоку для внепечной обработки чугуна и стали, фракционированные и мелкодисперсные ферросплавы.

«В ходе проверки при участии специалиста министерства экологии региона установлены нарушения законодательства об обращении с отходами производства и потребления, а также охраны атмосферного воздуха», — осведомляет пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Проверка показала, что предприятие не проводит мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Также не ведется реестр газоочистных установок.

Предприятие не разработало проект нормативов образования отходов и потребления лимитов на их размещение, а также не ведет учет в области обращения с отходами.

Прокуратура города внесла представление генеральному директору предприятия, в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы дела направили в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Автор: Даниил Паньков