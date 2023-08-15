Прокуратура направила в суд иск о нарушении трудовых прав работников челябинского аэропорта

Сотрудники, обслуживающие предприятие, не получали положенные компенсации за класс вредности

В Челябинске работники здравпункта, водители, пожарные и охранники аэропорта не получали всех положенных льгот и компенсаций. Нарушение трудового законодательства выявила Уральская транспортная прокуратура.

Оказалось, что работодатель — АО «Челябинское авиапредприятие» — не делал дополнительные соглашения к трудовым договорам работников по имеющемуся на предприятии классу вредности.

«Работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — отметили в транспортной прокуратуре про медиков авиапредприятия.

Сотрудники использовали лишь ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Аналогичные нарушения выявили в договорах еще 57 работников из разных служб аэропорта: пожарных, водителей пожарных машин, сотрудников службы авиационной безопасности.

Челябинский транспортный прокурор направил иски в суд, они находятся на рассмотрении.