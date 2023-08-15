В Челябинске работники здравпункта, водители, пожарные и охранники аэропорта не получали всех положенных льгот и компенсаций. Нарушение трудового законодательства выявила Уральская транспортная прокуратура.
Оказалось, что работодатель — АО «Челябинское авиапредприятие» — не делал дополнительные соглашения к трудовым договорам работников по имеющемуся на предприятии классу вредности.
«Работники положенными льготами и компенсациями с октября 2022 года и по июнь 2023 года в полном объеме не пользовались», — отметили в транспортной прокуратуре про медиков авиапредприятия.
Сотрудники использовали лишь ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Аналогичные нарушения выявили в договорах еще 57 работников из разных служб аэропорта: пожарных, водителей пожарных машин, сотрудников службы авиационной безопасности.
Челябинский транспортный прокурор направил иски в суд, они находятся на рассмотрении.