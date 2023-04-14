Прокуратура начала проверку информации о гибели лебедей в Челябинской области

Птицы могли отравиться промышленными стоками

Прокуратура и министерство экологии Челябинской области начали совместную проверку сообщения о гибели лебедей на юге Челябинской области, сообщили сегодня, 14 апреля, в пресс-службе надзорного ведомства. Птицы могли погибнуть из-за слива в водоемы пульпы после выщелачивания и обогащения золотоносной руды.

О гибели птиц рассказал в одном из популярных ВК-пабликов пользователь под именем Евгений Мальцев. По словам автора сообщения, в феврале 2023 года из пруда, куда сливаются остатки от выщелачивания руды, произошла утечка. Часть пульпы попала в реку Курасан. А весной, когда пруд-хвостохранилище оттаял, туда прилетели лебеди, некоторые из которых погибли.

«Я думаю, в реке Курасан рыба тоже всплывет после утечки пульпы», — предположил пользователь.

Прокуратура и Минэкологии проведут проверку изложенных в публикации фактов.

«При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Согласно Красной книге Челябинской области, в нашем регионе гнездятся лебеди видов лебедь-шипун и лебедь-кликун. Последний относится к редким для Южного Урала видам: в Челябинской области гнездится не более 20 пар таких птиц.